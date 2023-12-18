عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يطالب لاعبي الزمالك بتحقيق لقب الكونفيدرالية

صدى البلد

طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق من لاعبي الفريق ضرورة تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا العام، من أجل اسعاد جماهير القلعة البيضاء.
وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: " بطولة الكونفدرالية ستكون أفضل هدية من لاعبي الزمالك لجماهيرهم".
وأضاف: "مباراة ساجرادا لن تكون سهلة، وأتمنى أن يبدأ معتمد جمال بالتشكيل الأساسي الذي اعتمد عليه في المباريات السابقة قبل مواجهة المصري".
وتابع مدرب الزمالك السابق: " الزمالك لم يكن موفقًا أمام المصري وهو أمر وارد في كرة القدم، سواء بعض الكرات التي ارتطمت بالعارضة والقائم وإصابة عمر جابر، كنت أرى أفضلية بالاعتماد على نيمار في الجبهة اليمنى بعد إصابة عمر جابر".
وأتم محمد صلاح: "أتمنى استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل ليكون الزمالك أفضل".

الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية برنامج زملكاوى القلعة البيضاء الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

متى تقول دعاء الضحى؟.. لديك فرصة للتخلص من الكرب خلال 107 دقائق

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

اكتشاف كنز عمره 6 ملايين سنة بجبال صقلية سيغير الحياة .. تفاصيل

تعطل الخدمات في محطات الوقود بإيران و"عصفور المفترس" الإسرائيلية تعلن مسؤوليتها

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

طريقة عمل السبيط طاجن

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ