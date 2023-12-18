محمد صلاح يطالب لاعبي الزمالك بتحقيق لقب الكونفيدرالية

طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق من لاعبي الفريق ضرورة تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا العام، من أجل اسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: " بطولة الكونفدرالية ستكون أفضل هدية من لاعبي الزمالك لجماهيرهم".

وأضاف: "مباراة ساجرادا لن تكون سهلة، وأتمنى أن يبدأ معتمد جمال بالتشكيل الأساسي الذي اعتمد عليه في المباريات السابقة قبل مواجهة المصري".

وتابع مدرب الزمالك السابق: " الزمالك لم يكن موفقًا أمام المصري وهو أمر وارد في كرة القدم، سواء بعض الكرات التي ارتطمت بالعارضة والقائم وإصابة عمر جابر، كنت أرى أفضلية بالاعتماد على نيمار في الجبهة اليمنى بعد إصابة عمر جابر".

وأتم محمد صلاح: "أتمنى استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل ليكون الزمالك أفضل".