أكاديمي : قناة السويس لا غنى عنها في حركة الملاحة الدولية ..فيديو

أكد ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قناة السويس لا غنى عنها في حركة الملاحة الدولية وذلك أمر معروف على مدار التاريخ .

وقال ممدوح إسماعيل في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تكلفة العبور من طريق رأس الرجاء الصالح تزيد 40 % عن مثيلتها أثناء العبور من قناة السويس".

وأضاف ممدوح إسماعيل :" قناة السويس بها مزايا تناافسية وقناة السويس لا يمكن أن تهتز ".

وتابع ممدوح إسماعيل :" الدبلوماسية المصرية تتعامل مع التوترات في البحر الأحمر بكل حنكة ".

و قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، أو أن التأثير كان غير ملحوظ أو غير ظاهر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تليفزيونية ، أن هناك حوالي 55 سفينة مرت من رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة، موضحا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور فى حدود من 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.