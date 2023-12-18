اخبار التوك شو..أحمد موسى: مطلوب عدم تناول أمور تتعلق بالقوات المسلحة إلا ببيان رسمي..أسامة ربيع: 10.3 مليارات دولار قيمة إيرادات قناة السويس هذا العام

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددامن الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

إكسترا نيوز: عبور 138 شاحنة مساعدات مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

تحدث عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، عن آخر المستجدات بمعبر رفح، مؤكدا أن المعبر يعمل على مدار الساعة ولم يتوقف أبدا، سواء قبل أو بعد 7 أكتوبر الماضي.



الزراعة توضح أسباب ارتفاع سعر البصل

قال الدكتور ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، إن هناك لجنة من قبل وزارة الزراعة قامت بالنزول إلى منطقة كرداسة وإمبابة ومنشية القناطر ، وهذا الاماكن هي الأكبر لتخزين البصل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 31 ألف طن لدى 31 تاجر، مشيرًا إلى أن هؤلاء التجار يقومون بشراء البصل من الفلاحين من 8 لـ10 جنيهات، ويقومون بحجب هذه السلع عن المواطن لرفع الأسعار.



«الحديدي» تكشف موعد أداء القسم الدستوري للرئيس المنتخب.. ومتى تبدأ الولاية فعليا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الهيئة الوطنية للانتخابات ، ستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ، غدا الإثنين، الساعة الثانية ظهرا، على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أنها تسلمت جميع نتائج اللجان العليا والمحافظات، ولم تتلق أي طعون من قبل المرشحين، وتم اعتماد النتائج، اليوم".



أسامة ربيع: 10.3 مليار دولار قيمة إيرادات قناة السويس هذا العام.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حديث الجانب الإسرائيلي عن شق قناة منافسة لقناة السويس هو قديم حديث ظهر في عام 1962 في أعقاب تأميم قناة السويس، وبين الحين والآخر تخرج تصريحات حولها لكن تنفيذها أمر بالغ الصعوبة.



كان بيترمي زمان.. أحمد موسي ينفعل علي الهواء بسبب أسعار البصل

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الأطنان التي تم ضبطها من البصل بعد حجب تداولها في الأسواق بمحافظة الجيزة، مشددا على أن ما يقوم به التجار واحتكارهم للسلع أيا كان بصل أو أرز أو سكر هو متاجرة بقوت الشعب.



مدير المعارض المؤقتة بالمتحف المصري الكبير: نسعى لنكون واجهة ثقافية وسياحية عالمية..فيديو

أجرت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، جولة من داخل المتحف المصري الكبير.



الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه تم العثور على كميات بصل لا يمكن تخيلها، وأنه أبلغ وزير الزراعة بعدم وجود أزمة في الإنتاج.



أحمد موسى: مطلوب عدم تناول أمور تتعلق بالقوات المسلحة إلا ببيان رسمي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تابع بعض الناس تتكلم في أمور خاصة بالقوات المسلحة وتتحدث دون علم وتتناول منشورات محدش عارف مين ناشرها.



20 مليار طن.. متحدث الوزراء: مصر تمتلك احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء.



3500 جنيه ببداية 2024.. اتحاد العمال يعلن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد مجدي بدوي، رئس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير 2024، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص.

