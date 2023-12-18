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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ هذين الفيلمين .. تامر حسني يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تامر حسني
تامر حسني

تمكن الفنان تامر حسني من الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصتي جوي وشاهد vip . 

 

وتمكن تامر حسني من تصدر قائمة الاعلى مشاهدة من خلال فيلم “ تاج ” وذلك عبر منصة جوي ، حيث احتل المركز الأول. 

 

كما تمكن تامر حسني من الدخول الى قائمة الاعلى مشاهدة في مصر من خلال فيلم “ بحبك ” ، حيث احتل المركز التاسع ، عبر منصة شاهد vip . 
 

 

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

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ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

 

اما فيلم بحبك  فتدور احداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي ومدحت إسماعيل، ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.

 

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