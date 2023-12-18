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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل  بأخرى جامبو بالطريق الإقليمي تجاه الصنافين طلعه بنها وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو السعديين المركزى وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي يفيد استقبال كلا من " وائل م ا" 26 سنة مقيم المنوفية و" محمد ج ا " 33 سنة مقيم المنيا و" يوسف ع ن" 42 سنة و" عبد العزيز ص م" 24 سنة مقيم كفر الزيات مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالشرقية

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل  بأخرى جامبو بالطريق الإقليمي تجاه الصنافين طلعه بنها وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو السعديين المركزى وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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