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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

صدى البلد

مع ظهور الذكاء الاصطناعي واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي الغريبة التي أصبحت هي القاعدة في الآونة الأخيرة، يصعب أحيانًا تقييم مدى غرابة الأشياء حقًا عندما تحدث في الوقت الفعلي. ولكن في الحقيقة، أحيانًا ستجد أن العالم أكثر غرابة من الخيال الذي يدور في ذهنك!

والآن، تعرف على أغرب 3 أحداث وقعت خلال العام الحالي (2023) قبل أيام من انتهائه.

الكائنات الفضائية المكسيكية

أحد أغرب الأشياء التي شهدناها هذا العام هي عرض جثامين مزعومة لكائنات فضائية حقيقية ليراها العالم - أمام الكونجرس المكسيكي في شهر سبتمبر.

وجاء هذا الكشف المذهل خلال جلسة استماع في الكونغرس في مكسيكو سيتي، تحت عنوان الجمعية العامة لتنظيم الظواهر الجوية الشاذة غير المحددة (UAP) كالأجسام الطائرة المجهولة.

خلال الجلسة، التي تم بثها عبر الإنترنت، قدم خايمي موسان، جايمي موسان، الطيار السابق بالبحرية الأميركية الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن، ما ادعى أنهما "كيانان غير بشريين" محنطين. وأعلن أن عمر “الجثث” يزيد عن 1000 عام، وتم اكتشافها مدفونة بين مدينتي بالبا ونازكا في البيرو عام 2017.

أثار هذا الحدث الكثير من الجدل حول الكائنات الفضائية التي تم تقديمها من قبل رجل يدعى خايمي موسان الذي سبق أن اتُهم باستخدام الكائنات المحنطة كجزء من خدعة متقنة.

على الرغم من إنتاج العشرات من الميمات، يتم التعامل مع الكائنات الفضائية على محمل الجد لدرجة أنه تم دراستها الآن من قبل العلماء الذين قالوا إن الأشكال عبارة عن "هياكل عظمية فردية" وتحتوي أيضًا على "بيض" بداخلها، بحسب ما ورد في موقع indy100.

كرات لحم الماموث

تم إنشاء كرات اللحم الأولى من نوعها من الحمض النووي للماموث الصوفي - وهو بروتين لم يتم رؤيته على الكوكب منذ 5000 عام - في شهر مارس الماضي.

وتتكون كرات اللحم "المستنبتة" من خلايا "نمت" لتقليد لحم الحيوان، وهو ممكن من الناحية الفنية مع معظم المخلوقات المنقرضة. 

وقال المشاركون في مشروع Vow لـ  GMB(خدمة من جوجل تسمح لأصحاب المشروعات التجارية المحلية بإنشاء وإدارة ملفات لمشاريعهم تظهر على خرائط جوجل): "يمكننا أخذ خزعة بحجم حبة اللوز من حيوان ثم إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام المدن والبلدان".

دببة الشمس – أم بشر يرتدون بذلة؟

في شهر أغسطس من هذا العام، ظهر مقطع فيديو لأنثى دب بإحدى حدائق الحيوان بالصين تقوم بحركات تشبه حركات الإنسان. وهو الأمر الذي أثار جدلًا حينها حيث قال البعض أنها إنسان يرتدي بذلة دب.

أوضح الفيديو الدبة التي تسمى "أنجيلا" وهي تقف بطريقة تشبه وقفة الإنسان وتلوح للحاضرين. 

وفي حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، نفى عالم الأحياء البرية الماليزي والمتخصص في نوع دببة الشمس، الدكتور وونغ سيو تي أن هذه الدبة هي إنسان يرتدي بذلة. وأكد أنها من فصيلة "دببة الشمس" التي لا يعرف الأشخاص عنها الكثير.

أغرب 3 أحداث الكائنات الفضائية المكسيكية كرات لحم الماموث دببة الشمس تقنية الفيديو

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