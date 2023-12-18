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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية عن مصير كولر مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية

صدى البلد

كشف محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الوضع المستقبلي للمدير الفني مارسيل كولر، خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد الغزاوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن البطولة ليست مؤشرًا حاسمًا لمصير كولر مع النادي، مُشيرًا إلى أن كولر يعتبر مشروعًا مدربًا كبيرًا ومستمرًا مع الفريق لفترة طويلة.

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3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

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الأهلي يكشف سر غياب حسام غالي عن الفريق في المونديال

ويتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

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