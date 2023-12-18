مفاجأة مدوية عن مصير كولر مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية

كشف محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الوضع المستقبلي للمدير الفني مارسيل كولر، خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد الغزاوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن البطولة ليست مؤشرًا حاسمًا لمصير كولر مع النادي، مُشيرًا إلى أن كولر يعتبر مشروعًا مدربًا كبيرًا ومستمرًا مع الفريق لفترة طويلة.

ويتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.