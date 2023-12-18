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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكشف سر غياب حسام غالي عن الفريق في المونديال

صدى البلد

أوضح النادي الأهلي أن غياب حسام غالي عن مونديال الأندية في السعودية يرجع إلى التفرّغ للالتزامات التعليمية لنجله، نافيًا وجود أي خلافات مع رئيس النادي، محمود الخطيب. 

وقال محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، في مكالمة مع برنامج "ملعب أون"، إن حسام غالي يظل داعمًا للأهلي ويتابع تطورات الفريق بشكل دقيق، مؤكدًا على التفاهم الكامل بين غالي والخطيب.

 

ويتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

 

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