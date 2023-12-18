طالبان ينصبان على أجنبى في صفقة تغيير عملة بدمياط الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من ( عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) بتعرفه على (طالبين - مقيمان بدائرة القسم) عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" واتفق معهما على تغيير مبلغ مالى إلى عملات "أجنبية" ، وأثناء تقابلهم بدائرة القسم قاما بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما والمبلغ المالى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.