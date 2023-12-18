عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جميع الجبهات.. جيش الاحتلال: أحبطنا عشرات المسيرات والصواريخ منذ 7 أكتوبر|فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تمكنت مراقبة الحركة الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية من تحديد وإحباط أكثر من 100 تهديد جوي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التهديدات أسقطت باستخدام الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية الأخرى.

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي لقطات يزعم أنها لبعض من تلك الاعتراضات.

وأطلق حزب الله اللبناني العديد من الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات على إسرائيل من لبنان، وواحدة على الأقل من سوريا.

كما أطلق الحوثيون في اليمن العديد من صواريخ كروز والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وفي غزة، نفذت حماس أيضا عددا من هجمات الطائرات بدون طيار.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذه الأرقام بالإضافة إلى آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الحرب في قطاع غزة الصواريخ الباليستية جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الدفاع الإسرائيلي الطائرات بدون طيار الدفاعات الجوية طائرات بدون طيار صواريخ كروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

بعد هجمات الحوثيين.. إجراء سريع من جيش الاحتلال في البحر الأحمر| فيديو

حزب الله يمطر مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ

أحمد المسلماني: حرب غزة قبيحة لا بطولة فيها.. فيديو

توترات تضرب الشرق.. أمريكا ترسل قوات إضافية بعد هجمات سوريا وتحرك إيران

اقتدار 1402.. إيران تجري مناورات عسكرية شاملة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصل ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة.. ما السبب؟

جولات استفزازية وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: لدينا تقارير عن تعذيب الاحتلال لمعتقلي غزة

إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم السيبراني المتسبب في تعطل محطات الوقود

استجابت لها مدمرة أمريكية.. استهداف سفينة سوان أتلانتيك بمقذوفات أطلقها الحوثيون

مولد السيدة نفيسة.. الصوفية يبدأون رحلة الاحتفال بذكرى أم الزاهدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ