من جميع الجبهات.. جيش الاحتلال: أحبطنا عشرات المسيرات والصواريخ منذ 7 أكتوبر|فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تمكنت مراقبة الحركة الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية من تحديد وإحباط أكثر من 100 تهديد جوي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التهديدات أسقطت باستخدام الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية الأخرى.

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي لقطات يزعم أنها لبعض من تلك الاعتراضات.

وأطلق حزب الله اللبناني العديد من الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات على إسرائيل من لبنان، وواحدة على الأقل من سوريا.

كما أطلق الحوثيون في اليمن العديد من صواريخ كروز والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وفي غزة، نفذت حماس أيضا عددا من هجمات الطائرات بدون طيار.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذه الأرقام بالإضافة إلى آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة.