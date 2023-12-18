أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

تم ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) وضبط (فنى تكييف ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام) وضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام) .

وتم ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.