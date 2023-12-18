أكاديمي: تطوير المناهج الدراسية يلبي احتياجات سوق العمل

قامت القيادة السياسية المصرية بجهود مستمرة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للطلاب على مستوى البلاد ، من خلال مبادرات شاملة وبرامج متنوعة، تم تعزيز التعليم للطلاب بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب .

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق أن القيادة السياسية المصرية قدمت العديد من الإصلاحات والتحسينات في النظام التعليمي ، حيث تم تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتكون متطابقة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مما يهدف إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع التحديات الحديثة.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، انه تم تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم من خلال توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة في المدارس والجامعات وتعزيز استخدامها في العملية التعليمية.

وأوضح الغرباوي ، أن القيادة السياسية قدمت برامج تدريبية وورش عمل ، بهدف تطوير المهارات التعليمية وتحسين أساليب التدريس ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في المدارس والجامعات، وتوفير الدعم المادي للطلاب المتفوقين والمبدعين من خلال منح دراسية ومسابقات.

وأوضح الغرباوي ، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعي منذ 2014، على كافة المستويات، كان أبرزها بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية .

