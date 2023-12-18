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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة وميرنا جميل في كواليس بيت الرفاعي.. شاهد

صدى البلد

بدأ صناع مسلسل بيت الرفاعي تصوير العمل تمهيدا لعرضه في الماراثون الرمضاني القادم ، حيث تم تصوير عدد من المشاهد التي تجمع بين البطلين أمير كرارة وميرنا جميل . 

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي . 

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فيلم «البعبع»

من ناحية أخرى، حقق الفنان أمير كرارة نجاحا في أخر أعماله السينمائية فيلم «البعبع»، وقد حقق البعبع إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في قاعات السينما في مصر والخليج، حيث حصد 40 مليون جنيه بعد شهر عرض، وحقق يوم السبت 455 ألفا و547 جنيها، وذلك فضلا عن الإشادات الواسعة التي حصل عليها من الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم «البعبع»

 

والعمل من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، مع ضيوف الشرف منة شلبي، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة باسم سمرة حسين المنباوى محمد لطفي مسلسل بيت الرفاعي ميرنا جميل

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