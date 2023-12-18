العاصمة الإدارية: لن نطرح أراضي للأفراد.. وحوافز جديدة للمطورين العقاريين

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية إن الشركة لن تطرح أراضي للأفراد في المرحلة الراهنة وأن ما يهمها التركيز على الفرص الاستثمارية لتنمية العاصمة وتطويرها.

وأضاف عباس خلال اجتماع لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الشركة ستطرح قبل نهاية 2023 باقي القطع المتبقية في منطقة ال mu23 وستكون قطع صغير تبلغ 50 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة بحد أقصى 10 آلاف متر أى ما يعادل 2 فدان تقريبًا.

ولفت الى انه من المقرر ان تنفق شركة العاصمة الإدارية 60 مليار جنيه العام المقبل، تستهدف من خلالها تسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية،

أوضح عباس ان هذا الرقم يمثل ضعف المتوسط السنوي للأموال التي استثمرتها "العاصمة الإدارية" منذ إطلاق المدينة المستقبلية في 2017، والتي بلغت 265 مليار جنيه على مدى 7 سنوات، بحسب عباس، أي بمعدل 33 مليار جنيه سنوياً.

واكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أنه تم ضخ حوالي 53 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023 لتنمية المشروعات الموجودة بالعاصمة، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من حوالي 70% من انشاءات المرحلة الأولى، وان شركة العاصمة الإدارية تمكنت من زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى 42 مليار جنيه.

وأفاد عباس، أن العاصمة الإدارية أصبحت واقع ملموس بعد أن كان حلما، لافتا إلى أن العاصمة أصبحت لديها الفرص الاستثمارية المحفزة والتي طرحت مؤخرا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.



وتابع عباس أن الشركة ستطرح 2000 فدان كمرحلة أولى منطقة صناعية على أن تزيد المساحة طبقا للاحتياجات والمتطلبات الاستثمارية.

وقال عباس إن الشركة نجحت في زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى حوالي 44 مليار جنيه، لافتا الى أن الشركة تمكنت خلال وقت قصير من تنمية وتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تحول الحلم إلى حقيقة.

وأشار، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طرحت مؤخرا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إنه تم الانتهاء من حوالي 70% من انشاءات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس أن شركة العاصمة بصدد الاعلان عن المكتب الاستشاري المنفذ للمرحلة الثانية من الانشاءات.

وتابع، أن هناك 4 مكاتب استشارية تقدمت لتخطيط المرحلة الثانية ويتم المفاضلة بينهم للاعلان عن المكتب الفائز بالتخطيط.

وأشار عباس ، إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت جاذبة للفرص الاستثمارية سواء لجذب الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية.

وقال عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية إن الشركة ستطرح قبل نهاية العام الحالي حوافز للمباني الخضراء.

وأضاف عباس أن أبرز ما تشمله هذه الحوافز اعتبار الأدوار الميكانيكية ليست من المساحة البنائية.



ونوة عباس إن الشركة ستكشف قريبا عن ٣ من أكبر الشراكات في العاصمة الإدارية.

وأضاف عباس أن الملاءة الفنية وليست المالية ستكون عاملا رئيسيا في قبول مطوري العاصمة في الطروحات المقبلة.

وأكد عباس أن نجاح العاصمة سيكون قائم في الأساس على علاقة تفاهم مشتركة بين شركة العاصمة والمطور.

خالد عباس .. نتفاوض مع شركة ترفيه كبرى لتنفيذ برنامج ضخم بالعاصمة مدته عامين

قال إن الشركة وضعت خطة تسويقية ضخمة تشمل التفاوض حاليا مع واحدة من كبرى الشركات الترفيهية في العالم بحيث ستضع برنامج ترفيهي لمدة عامين بالعاصمة

وأضاف عباس أن هذه الشركة ستكون المرة الأولى لها بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكمل عباس أن خطة الشركة التسويقية تتضمن رعاية بعض الفاعليات الكبيرة وعلى رأسها المنتخب المصري وبطولة كأس السوبر المقبلة .