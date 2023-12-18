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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سعد يكشف حقيقة تقديمه مسلسل سيدي بشر في رمضان القادم

صدى البلد

نفى الفنان محمد سعد ما تداول وسائل الإعلام من أخبار عن مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "سيدي بشر" المستوحى من شخصية بشر الكتاتني التي سبق وقدمها في فيلم "الكنز"، وهي الشخصية التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على الشاشة الكبيرة في وقتها.


وأكد سعد أنه لم يستقر حتى الآن على العمل الذي يمكن أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، وقال في تصريحات صحفية اليوم: أريد تقديم عمل مختلف، يسعد الجمهور، ويترك أثرا بعد انتهائه.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل "الإكس لانس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في البطولة: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبدالفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

وكان قد شارك محمد سعد في موسم الرياض الماضي من خلال مسرحية على بابا وتدور قصة المسرحية حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

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