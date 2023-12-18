وزير العمل: ألف مبروك للمصريين على تولي السيسي مدة رئاسة جديدة

كتب حسن شحاتة وزير العمل كلمة على اللوحة التذكارية لشركة ، لشركة ليوني الألمانية لصناعة كابلات وضفائر السيارات خلال زيارته لها و التي يبلغ حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو ،ويعمل بها 6000 عامل

جاء فيها :"يوم 18-12-2023 ،يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسية: "الف مبروك للمصريين علي تولي الرئيس مدة رئاسة قادمة مع ازدهار ونماء لشركة ليوني ان شاء الله العام القادم وافتتاح مصانع وفروع أخرى تحياتي حسن شحاته".

وشارك وزير العمل،إدارة شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات،إحتفالية بمناسبة بمرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ 25 عامًا القادمة،بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150مليون يورو،ويعمل بها 6000 عاما، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.

حيث حضر الاحتفالية قيادات الشركة التي تمتلك 30 فرعًا حول العالم منها 15 فرع داخل مصر ،وأيضا مُمثلين عن هيئات حكومية، ومنظمات، وخبراء صناعة ،ومستثمرين،ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة .

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