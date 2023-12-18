كأس العالم للأندية.. فرج عامر يدعم الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة علي دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالتوفيق اليوم للنادي الأهلي ممثل مصر في كأس العالم للأندية في مواجهة الفريق البرازيلياليوم الساعة الثامنة مساءاً ".

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرةالمشعة"، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى فلومينينسي البرازيلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، والتاسعةمساء بتوقيت السعودية.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الفريق الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليابانى، التي ستقاممساء الأربعاء 20 ديسمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc،كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

بخلاف قناة SSC السعودية، من المتوقع نقل مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي عبر 3 قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500