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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قوي عاملة النواب : فوز السيسي بالولاية الثالثة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة  بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه، اليوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والإنجازات وصولا إلي بناء الجمهورية الجديدة .

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد بلغت 66.8 % من الأصوات،كما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حيث حصل السيسي على 39 مليون 702 ألف 451 صوتًا أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.  

ووجه النائب عادل عبد الفضيل ، التحية للشعب المصري العظيم، ومنهم عمال مصر الأوفياء الذين استجابوا لنداء الوطن بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال : إن عمال مصر وفي القلب منهم عمال المالية والضرائب والجمارك كانوا داعمين ومؤيدين للرئيس السيسي في الترشح للاستحقاق الدستوري باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولي شئون مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا  استمرار عمال مصر في الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم، باستكمال ما بدأناه في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بالمشهد الانتخابي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل ، وحرص المواطنين وفي مقدمتهم الشباب المرأة المصرية وذوي والهمم على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب عادل عبد الفضيل، تحية إعزاز وتقدير للمرشحين حازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران على التزامهم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر الحضارة.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد جرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

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