عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بولاية جديدة

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران والاتحادات العمالية بالمحافظات، وجميع أعضاء النقابات العامة ولجانها وعمال مصر ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، في انتخابات رئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع.

وأشاد محمد جبران، بالتفاف الشعب المصري العظيم حول الرئيس السيسي، مؤكدا أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأضاف "جبران"، أن عمال مصر سيظلون دوماً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين لسياساته التي ستدفع مصر قدماً إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله.

داعيا المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.