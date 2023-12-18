أبناء سيناء يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

نظم المئات من أبناء محافظة شمال سيناء ، احتفالات في شوارع وميادين المحافظة، بمناسية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة.

وفي نفس السياق أطلقت الأحزاب السياسية مسيرات احتفالية، بميدان الساعة، حمل خلالها المشاركون أعلام مصر.



وقد هنأ أعضاء نادي السعادة وجمعية إحباء مصر الخيرية ومجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة ونقابة أصحاب المعاشات ومجلس الأمناء الإدارة التعليمية بالعريش ومجلس القومى للمرأة .الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه لفترة رئاسية جديدة لمصر .