عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء سيناء يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

احتفالات أبناء سيناء
احتفالات أبناء سيناء بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية

نظم المئات من أبناء محافظة شمال سيناء ، احتفالات في شوارع وميادين المحافظة، بمناسية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة  2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة.

وفي نفس  السياق أطلقت الأحزاب السياسية مسيرات احتفالية، بميدان الساعة،  حمل خلالها المشاركون  أعلام مصر.
 

وقد هنأ  أعضاء نادي السعادة وجمعية إحباء مصر الخيرية ومجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة ونقابة أصحاب المعاشات ومجلس الأمناء الإدارة التعليمية بالعريش ومجلس القومى للمرأة .الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه لفترة  رئاسية جديدة لمصر .

txt

محافظ شمال سيناء يستعرض جهود مساعدات غزة مع مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية

سيناء الرئيس السيسي احتفالات ابناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال مهنئا الرئيس السيسي: المشهد الديمقراطي يعبر عن عمق الوعي الشعبي

متى تجب الزكاة في ذهب المرأة؟.. لو بتستثمره لازم تطلع 2.5%

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد للتوجه لملعب الجوهرة لملاقاة فلومينينسي

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

كل الناس بتقول يارب. أحمد شوبير يدعم الأهلي قبل لقاء فلومينسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ