برلماني: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

تقدم النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي اجريت ايام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وكان لعمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دور بارز من خلال المشاركة الفعالة هم وأسرهم.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش : إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كل في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها مع الرئيس قبل تسع سنوات ومستمرون الي النهاية، ونجدد نحن عمال مصر وعمال الصناعات الغذائية عهدنا مع الرئيس السيسي علي ما بدأناه في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا الي ان نسبة الاصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات انما تعكس حالة الاصطفاف الوطني.