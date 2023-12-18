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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة جديدة

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى وشيخ مشايخها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة موجها له بالدعاء  إلى الله أن يوفِّقَه  فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ.

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، ورجال القضاء المصري من جهد كبير مخلص، أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.

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رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يدلى بصوته في الانتخابات

وأكد أن ما قام به  الرئيس السيسي من جهد  في السنوات العشر الأولى فأحيا البنية التحتية كما لم يحدث من قبل بشكل يفوق الخيال فسوف يكون قادرًا على استكمال البناء مثلما فعل عندما قاوم الإرهاب وانتصر عليه، وعندما فعل الإصلاح الاقتصادي وحققه، وعندما تمكن من رفع مستوى أشياء كثيرة في بلدنا لم تكن على هذا المستوى من قبل لذلك أتوقع من الرئيس مزيدًا من الانفتاح الداخلى والخارجى والقدرة على التوازن الدولى والحرص على مصلحة البلاد والعباد كما يفعل دائمًا.

 

وزير الأوقاف وأمين عام رابطة العالم الإسلامي يهنئان سيادة الرئيس بفوزه الكبير بفترة رئاسية جديدة 

استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق لسيادته بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصطحبه لزيارة دار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي.

وخلال اللقاء أشاد الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الكريم العيسى بالإنجاز الكبير الذي رآه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإنجاز الذي يكاد يكون إعجازًا وينم عن روح إيمانية عالية، ويسهم في خدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين، ذلك الصرح العظيم مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم الفريدة في تميزها.
ووجه كل من أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه الكبير بفترة رئاسية جديدة، متمنيين لسيادته مزيدًا من السداد والتوفيق.

الصوفية المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبد الهادى القصبى شايخها الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة

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