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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

آمال ماهر
آمال ماهر

نشرت الفنانة آمال ماهر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

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وتألقت آمال ماهر، مرتدية فستانا صيفيا دون أكمام بألوان مبهجه لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آمال ماهر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت آمال ماهر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور آمال ماهر

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