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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بالفريق بحضور المشرف على الكرة

صدى البلد

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي والكابتن طلعت محرم المدير الفني والجهاز المعاون. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها نهاية الشهر الجاري في الدوري بعد منح الفريق راحة يومين عقب الفوز على طلائع الجيش في الجولة التاسعة. 

وتحدث المهندس محسن صلاح رئيس النادي عن أهمية البناء على الفوز الأخير مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب بذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات والوصول بالفريق إلى المكانة التي يستحقها مقدرا الجهد الذي المبذول من الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة. 

وأكد رئيس النادي ثقته في الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم واللاعبين لتحقيق الطموحات ومشددا على دعم مجلس الإدارة المتواصل للفريق. 

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن حالة الإصرار والرغبة القوية كانت وستظل مفتاح الوصول للاهداف مناشدا اللاعبين بالالتزام التام والتحلي بروح الإصرار والتحدي لوضع المقاولون العرب في المكانة التي يستحقها. 

وأوضح فتحي أن ثقته كبيرة في الفريق لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم بشرط الإصرار الذي ظهر في مباراة طلائع الجيش.

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