عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يتحدث عن حياته الفنية وزوجته وأولاده.. تفاصيل

خالد النبوى
خالد النبوى

يستضيف الإعلامي محمود سعد في برنامجه "سولد أوت كامل العدد"، خبيرة الفن الإسلامي الدكتورة شهيرة محرز وذلك في حلقة يوم الخميس المقبل من البرنامج الذي يقدمه على قناة "CBC".

خلال الحلقة تأخذ شهيرة محرز المشاهدين في جولة من داخل منزلها الذي صممه المعماري المصري الشهير حسن فتحي وزينته بقطع نادرة أحدثها عمرها  ٢٠٠ سنة، كما توثق بالصور معلومات جديدة تكشف عنها لأول مرة خلال الحلقة عن الملابس المصرية التقليدية.

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد فعل من ابنة شيرين عبد الوهاب بعد طلاق والدتها من حسام حبيب

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم الجميع.. وصعود أكرم حسنى وهبوط محمد فراج

خالد النبوى 

وفي يوم الجمعة، يحل النجم خالد النبوي ضيفًا على برنامج "سولد اوت كامل العدد"، حيث يتحدث عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل يوسف شاهين وعبد الرحمن الأبنودي كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته واولاده في حوار إنساني مميز، ويجيب أيضًا على اسئلة الجمهور.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة CBC.

الاعلامي محمود سعد خالد النبوى سولد أوت محمود سعد الفنان خالد النبوي أفلام خالد النبوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

أفراح النجوم.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار.. ابن محمد ثروت يحدث ضجة

حدث بالفعل.. تفاصيل الحكاية الرابعة "كاملة"

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم الجميع.. وصعود أكرم حسنى وهبوط محمد فراج

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. شاهد

سلامتك يا صديقي.. حنان شوقي تعلن تعرض جمال عبد الناصر لوعكة صحية

انطلاق تصوير مسلسل محارب لـ حسن الرداد وماجد المصري

ترشيحاتنا

بسبب قرار مفاجئ.. قائد الجيش الأوكراني ينتقد زيلينسكي

وزير الكهرباء مهنئا الرئيس السيسي: نجدد عهدنا لكم وللوطن

غضب شعبي عالمي يدفع حلفاء الاحتلال لرفض جرائمه

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

السفيرة الأمريكية: سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتحقيق السلام العادل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ