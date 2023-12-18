خالد النبوي يتحدث عن حياته الفنية وزوجته وأولاده.. تفاصيل

يستضيف الإعلامي محمود سعد في برنامجه "سولد أوت كامل العدد"، خبيرة الفن الإسلامي الدكتورة شهيرة محرز وذلك في حلقة يوم الخميس المقبل من البرنامج الذي يقدمه على قناة "CBC".

خلال الحلقة تأخذ شهيرة محرز المشاهدين في جولة من داخل منزلها الذي صممه المعماري المصري الشهير حسن فتحي وزينته بقطع نادرة أحدثها عمرها ٢٠٠ سنة، كما توثق بالصور معلومات جديدة تكشف عنها لأول مرة خلال الحلقة عن الملابس المصرية التقليدية.

خالد النبوى

وفي يوم الجمعة، يحل النجم خالد النبوي ضيفًا على برنامج "سولد اوت كامل العدد"، حيث يتحدث عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل يوسف شاهين وعبد الرحمن الأبنودي كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته واولاده في حوار إنساني مميز، ويجيب أيضًا على اسئلة الجمهور.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة CBC.