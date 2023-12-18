بالإسماعيلية.. ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم، برئاسة الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك عقب اعتمادها من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعد ظهر اليوم الاثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لصفوف النقل والشهادات العامة.

ويتم عقد امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام خلال الفترة من ٩ حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

حيث تبدأ امتحانات شهادة الثانوي العام والتعليم الفني في ٩ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي في ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي في ٢٤ من يناير ٢٠٢٤.

كما تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي يوم ١٣ يناير ٢٠٢٤ طبقًا للخريطة الزمنية.

وصرح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

مشيرًا إلى أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ببعض المدارس مما يستوجب انعقاد بعض اللجان فترة مسائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ووجَّه بشارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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