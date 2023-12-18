محافظ المنيا: ندعو الله أن يسدد خطى الرئيس في تحقيق النهضة الشاملة

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا على اعتزاز جموع الشعب المصرى، وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين، من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق، التنمية الشاملة.

وتمنى للرئيس التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه فى تحقيق النهضة الشاملة، واستكمال مسيرة العطاء فى بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه محافظ المنيا الشكر لأبناء محافظة المنيا، لمشاركتهم غير المسبوقة في العملية الانتخابية.



يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.



وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

