عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: ندعو الله أن يسدد خطى الرئيس في تحقيق النهضة الشاملة

محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا على اعتزاز جموع الشعب المصرى، وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين، من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق، التنمية الشاملة. 

وتمنى للرئيس التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه فى تحقيق النهضة الشاملة، واستكمال مسيرة العطاء فى بناء الجمهورية الجديدة.

 

محافظ المنيا يسلم شهادات الرخصة الإفريقية D لـ 60 من مدربي كرة القدم

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين بمغاغة

كما وجه محافظ المنيا الشكر لأبناء محافظة المنيا، لمشاركتهم غير المسبوقة في العملية الانتخابية. 


يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 

الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بفترة رئاسية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يسلم شهادات الرخصة الإفريقية D لـ 60 من مدربي كرة القدم

ترشيحاتنا

لا يعرف كيف يتصرف.. بايدن في ورطة بعد انهيار أرقامه باستطلاعات الرأي

أمير الكويت مهنئا السيسي: نتمنى للرئيس التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء

الأهلي في المونديال.. لاعبو الأحمر يعاينون أرضية ملعب الجوهرة قبل مواجهة فلومينينسي

رئيس مجلس الأمة الكويتي: نتمنى التقدم والازدهار لمصر وتحقيق طموحات الشعب

مهنئين بالفوز.. رئيسا الرقابة والمحطات النووية: الرئيس السيسي الباعث للمشروع النووي المصري

ندعو الله أن يوفق الرئيس.. المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ