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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس إفريقية النواب: الرئيس السيسى الأجدر والأقدر خلال الفترة القادمة

الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى

وجه الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية مشيداً بالوعى الكبير لدى المصريين على انتخاب الرئيس السيسى خلال هذه المرحلة التاريخية والظروف الصعبة اقليمياً وعربياً ودولياً.

 وقال " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير للشعب المصرى على مشاركته التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات.

 الانتخابية السابقة مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر كما وجه الدكتور شريف الجبلى تحية قلبية للمرأة المصرية والشباب المصرى من الجنسين على مشاركتهم الكبيرة فى هذه الانتخابات.

 مؤكداً أن تصويت المصريين للرئيس السيسى يرجع إلى عدة أمور فى مقدمتها أن الرئيس السيسى يعنى استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً ولذلك كان هدف المصريين استمرار الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مص خلال ال 10 سنوات الماضية.

وقال الدكتور شريف الجبلى : إن الرئيس السيسى نجح فى استعادة العلاقات المصرية الأفريقية مع مختلف دول القارة السمراء وعادت مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية بعد ان كانت شبه مختفية معرباً عن ثقته فى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى مختلف المجالات.

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