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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: الشعب قال كلمته فى الانتخابات بفوز الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه في الانتخابات الرئاسية موجهاً كل التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم كله.

أشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته التاريخية التى وجهها لكل المصريين بعد فوزه فى هذه الانتخابات مؤكداً أن توجيه الرئيس السيسى بالتحية لجميع المنافسين له فى الانتخابات تعد دليلاً واضحاً على حرص الرئيس السيسى على أن تكون مصر دولة عظيمة وفى قمة الديمقراطية.


اعتبر النائب خالد طنطاوى تصويت الشعب المصري العظيم فى هذه الانتخابات بمثابة استكمال لمسيرة البناء والتنمية والديمقراطية وتلبية لنداء الوطن بما يكشف عن وعي هذا الشعب العظيم ونضجه الفكري والسياسي وإرثه التاريخي العريق الذي يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في جذور التاريخ.

 مشيراً إلى الشعب المصري قال كلمته ووجه صفعة قوية لدعاة التخريب والفوضى ولأعداء الوطن المتربصين به وعبر عن رفضه للتطرف والمتطرفين وأكد حرصه على الالتفاف حول قيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

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