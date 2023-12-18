برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

برقيات التهنئة بفوز السيسي من الملوك والرؤساء تتوالى

قدمت مذيعة صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول فوز رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتوالي برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى واحتفال أبو العينين بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة.

الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته ورؤساء الدول يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واحتفالات في شوارع وميادين مصر عقب الإعلان مباشرة عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لمدة ٦ سنوات تبدأ من اليوم التالي وحتى انتهاء ولايته الحالية.



ومن خلال تغطيتنا الآن نتابع معكم مظاهر الفرحة والاحتفال وأيضا التهاني والمباركات التي وصلت للرئيس اليوم.

وكان أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2024، وبلغ عدد الأصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوت.

وعقب اعلان النتيجة مباشرة، احتفل الشعب المصري، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 واكتساحه للأصوات.

مما أدى إلى احتشاد الكثيرين فى كل الميادين للتعبير عن فرحتهم بالفوز فى مشاهد وطنية مختلفة أكدت فرحة المصريين.

كما احتشد المئات من المواطنين بفوز الرئيس بمنطقة الجيزة بالتحديد بشارع البحر الأعظم أمام مؤسسة أبو العينين الخيري وسط وجود حاشد من التحالف الوطني.

وحمل المواطنون من الرجال والنساء الإعلام وهتفوا تحيا مصر مصاحبة بالزغاريد للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس.

فيما حملت عدد من السيدات الإعلام واكتفهن أطفالهن للاحتفال بتلك اللحظة التاريخية التي سطرها الشعب المصري كما هو مشهود له.

وتقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل التوفيق والسداد حليفه، ليُتم ما أنجز ويواصل ما بدأ من مسيرة وطنية وعطاء ممتد.

وقال أبو العينين من خلال بيان رسمي: "

مبروك لمصر وشعبها وقائدها، أهنئ الشعب المصري صاحب الملحمة التاريخية في الانتخابات الرئاسية، شعبنا العظيم الذي اصطف خلف قائده ليعطي دروسًا في الوطنية والدفاع عن مصرنا الغالية، في لحظات استثنائية، عبّر خلالها المصريون عن أنفسهم بتحقيق أعلي نسبة تصويت في تاريخ مصر، ونزل المصريون ليقولوا كلمتهم في حب قائد مخلص لشعبه ووطنه، واصطفوا للدفاع عن الوطن ضد كل ما يحاك ضدنا، فسمع العالم صوتهم، واحترم كلمتهم وقضى على جميع المخططات، واختار المصريون رئيسهم أمام العالم، هذا قائدنا، ونحن معه صفا واحدًا نحمي وطننا بأرواحنا، ألف مبروك للشعب المصري العظيم اختياره لقائده وسنوات جديدة من البناء واستكمال الحلم، ألف مبروك لقائد مصر الرئيس السيسي فترة جديدة وأنت معنا تحلم وتصنع وتبني وتكتب تاريخًا جديدا لمصر الحديثة القوية، وتحقق حلم شعب عظيم منحك المسئولية والثقة والحب، ومنحته الإخلاص والمصداقية والعمل لبناء مستقبل جديد لأبنائه.