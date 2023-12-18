محافظ الشرقية يهنئ السيسي بالولاية الثالثة: نجح ليستكمل مسيرة تنمية وبناء الوطن

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني واصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 متمنيا له التوفيق والسداد، والاستمرار في استكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص الشكر والإمتنان لشعب مصر العظيم والذي اصطف أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بصوته في مشهد حضاري وملحمة وطنية لإختيار من يمثله رئيساً للجمهورية واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي بدأتها القيادة السياسية منذ عام 2014 لتوفير حياه كريمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بوعي وإدارك المواطن الشرقاوي ومدي حرصة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت حراكاً كبيراً بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم ايمانا بدورهم في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

وقال المحافظ باسمي وبإسم أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة نعاهد القيادة السياسية على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.