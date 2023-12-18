مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسري مع حماس

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، بأن إسرائيل لن تتخلى عن إطلاق سراح النساء المحتجزات لدي حماس في قطاع غزة ولن توافق على الانتقال إلى الفئات التالية من دونهن.

وحسب الصحيفة العبرية، قالت المصادر السياسية الإسرائيلية، إن “إسرائيل لن تتخلى عن إطلاق سراح النساء ولن توافق على الانتقال إلى الفئات التالية من دونهن، إلا أن هناك استعداد لضم فئات إضافية معهن.. التركيز على كبار السن من الرجال”.

وأضافت أن “إسرائيل ملتزمة باتفاق إطلاق سراح الرهائن الأحياء فقط، وستكون مستعدة لإطلاق سراح أسري فلسطينيين أكثر خطورة من الاتفاق السابق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة تهدف لوقف الحرب تصلنا من الأشقاء في مصر وقطر.

وأكد القيادي في حماس، أنه لا تفاوض على صفقة الأسرى حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن “الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة”، مؤكدا أن “المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تواصل المعركة ضد الاحتلال”.