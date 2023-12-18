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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ لـ نتنياهو: لا حماستان أو فتحستان.. هي فلسطين شئت أم أبيت

حسين الشيخ
حسين الشيخ

رد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإعلانه أنه لن يسمح بأن تصبح غزة “حماستان أو فتحستان” بعد الحرب.

وكتب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر منصة “إكس”: “نقول لنتنياهو، لا فتحستان ولا حماستان. الاسم هو فلسطين، وستبقى فلسطين شئت أم أبيت”.

وتعهد نتنياهو في الأسابيع الأخيرة بعرقلة الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإعادة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف لحكم قطاع غزة، قائلا إنه لن يسمح بحكم القطاع من قبل حماس أو حركة فتح.

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