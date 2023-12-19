إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس سياحي وتريلا على الصحراوي الشرقي بسوهاج

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في تصادم أتوبيس نقل سياحي تابع لإحدى الشركات الشهيرة، وتريلا، على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي يفيد بتصادم أتوبيس نقل سياحي وتريلا، ووجود مصابين.

وجار انتقال الجهات المعنية إلى مقر الحادث، لنقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات المختلفة بمحافظة سوهاج؛ لتلقي العلاج اللازم.

وسنوافيكم بالتفاصيل.