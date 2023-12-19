إيرادات الأفلام.. صدمة أمينة خليل وتراجع آسر ياسين وتهديد أمير كرارة

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” و“سنة أولى خطف” وأخيرا فيلم “شماريخ”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين، 670.015 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

فيلم شماريخ

واستطاع فيلم “شماريخ” بطولة آسر ياسين أن يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه فى السينما حيث حقق الفيلم أمس إيرادات بلغت قيمتها 540.346 جنيها ليحتل بذلك المركز الأول.

فيلم “شماريخ” بطولة كل من آسر ياسين وأمينة خليل وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

بلوموندو

وتمكن فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات أمس، في السينمات وصلت إلى 34.878 جنيها ليحتل المركز الثانى.

ويشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم “العميل صفر”

وحقق فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 29.277 جنيه ليحتل المركز الثالث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فوي فوي فوي

وحقق “فوي فوي فوي” بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 22.979 جنيه فى شباك التذاكر أمس ليحتل المركز الرابع.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

فيلم سنة أولى خطف

حقق فيلم “سنة أولى خطف” إيرادات بلغت أمس 20.969 جنيه ليحتل المركز الخامس.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 17.375 جنيها ليحتل المركز السادس.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

الخميس اللي جاي

حقق الفيلم إيرادات في السينمات المصرية ليلة أمس وصلت إلى 2196 جنيه، ليحتل المركز السابع.

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

حسن المصري

كما حقق فيلم “حسن المصري” 949 جنيها ليحتل بذلك المركز الثامن، ويقوم ببطولته أحمد حاتم، ولينا صوفيا، ودياموند بو عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

فيلم “البعبع”

حقق فيلم “البعبع” إيرادات بلغت 747 جنيها، ليأتي فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أولاد حريم كريم

حقق فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي يعد استكمالا لأحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”، الذي عرض قبل 18 عاما، إيرادات وصلت إلى 299 جنيها، ليحتل المركز العاشر.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.