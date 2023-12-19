طرح «كارت شحن» لبيومي فؤاد في السينمات السعودية.. الخميس

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية، الخميس المقبل، فيلم “كارت شحن”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

العمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

وأعلنت منصة شاهد vip عن استعدادها طرح فيلم “مغامرات كوكو”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد بأقل من عام من طرحه في السينمات .

والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.