مصرع عامل صدمته سيارة أعلى كوبري قصر النيل

لقي عامل مصرعه اثر صدم سيارة له حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بقصر النيل وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذت بالفرار حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتم ضبط قائد السيارة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .