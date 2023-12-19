زراعة 1500 شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع مؤسسة هنجملها

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هنجملها، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها وفريق عمل المشروع وطلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف أنحاء مصر في الحد من آثار التغيرات المناخية وزيادة الرقعة الخضراء، ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسة في تنمية البيئة والحد من التلوث، حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة، وحث طلاب الجامعة على رعاية الأشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر ، حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي .

وفي السياق نفسه ،اشاد المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها بدور جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة في تبني المبادرات التطويرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء والحد من آثار التغيرات المناخية وتحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية ، مشيرا إلي أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة.

وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها ، وطالب "قبطان" بإنشاء مركز للتنمية المستدامة الخضراء بالتعاون مع وكلاء البيئة وخدمة المجتمع بإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة المجتمع، والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

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