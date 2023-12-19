عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة 1500 شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع مؤسسة هنجملها

صدى البلد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هنجملها، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها وفريق عمل المشروع وطلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف أنحاء مصر في الحد من آثار التغيرات المناخية وزيادة الرقعة الخضراء، ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسة في تنمية البيئة والحد من التلوث، حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة، وحث طلاب الجامعة على رعاية الأشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر ، حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي .

وفي السياق نفسه ،اشاد المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها بدور جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة في تبني المبادرات التطويرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء والحد من آثار التغيرات المناخية وتحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية ، مشيرا إلي أن  المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة.

وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها ، وطالب "قبطان" بإنشاء مركز للتنمية المستدامة الخضراء بالتعاون مع وكلاء البيئة وخدمة المجتمع بإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة المجتمع، والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

IMG-20231219-WA0002
IMG-20231219-WA0002
IMG-20231219-WA0001
IMG-20231219-WA0001
IMG-20231219-WA0000
IMG-20231219-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

ترشيحاتنا

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته بجدة

جهاد جريشة: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أول تعليق من الحوثيين على إعلان واشنطن تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات

الأول بتر ساقها والثاني أنهى حياتها بالمستشفى.. قصة مؤثرة لطفلة ضحية قصفين إسرائيليين

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ