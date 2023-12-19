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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

“البحوث الإسلامية”: برنامج تدريبي شامل لطلاب كلية الدعوة الإسلامية على مهارات اللقاءات التوعوية

صدى البلد

بدأت الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية تنفيذ أولى فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجمع لطلاب كلية الدعوة الإسلامية.

 بدأ اللقاء الأول للبرنامج بمحاضرة تعريفية عن تاريخ الوعظ وطبيعة عمله، ثم الحديث عن آداب الدعوة إلى الله وأبرز السمات التي لابد للداعية أن يتحلى بها خلال العمل الدعوي، ثم لقاء عن طبيعة عمل الوعظ والمهام الوظيفية والرسالة الدعوية التي يقوم بها وعاظ  الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذا البرنامج التدريبي يأت في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي عقد في وقت سابق بين مجمع البحوث الإسلامية وبين كلية الدعوة لتدريب وتأهيل طلاب الكلية بمراحلها المختلفة على الأساليب الفاعلة في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية، حتى يتمكن الطالب من الجمع بين الدراسات الأكاديمية والمهارات العملية بما يحقق لديه القدرة الذاتية اللازمة للتعامل مع الواقع المجتمعي.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المساعد للدعوة والإعلام الديني أن لقاءات البرنامج التدريبي شملت التدريب العملي داخل لجان الفتوى لتعريف الطلاب على طبيعة عمل اللجان، وأنواع الأسئلة الواردة من الجمهور، بالإضافة إلى تدريبهم على خطط وبرامج اللقاءات التوعوية التي ينفذها وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور، وكيفية إجراء نقاشات فاعلة ومؤثرة معهم بما يحقق الوعي العام في المجتمع ويحفظ عليه استقراره.

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