عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة الإسكواش بالمطار بعد تتويجها ببطولة العالم بنيوزيلندا

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر للاسكواش برئاسة المهندس عاصم خليفة، بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش وتحطيم الرقم المدون باسم المنتخب الانجليزي.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من (11-17) ديسمبر الجاري في نيوزيلندا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار دعم لعبة الإسكواش، باعتبارها إحدى الرياضات التي حققت العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيداً بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للإسكواش في دعم ورعاية اللاعبين واللاعبات، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن الاسكواش لعبة أصبحت ذات انتشار كبير في مختلف الأوساط في مصر، وتحظى باهتمام كبير من الدولة".

 واوضح أن مصر لديها قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات الموهوبين في هذه اللعبة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على دعمها من خلال تسخير كافة الإمكانات لتوفير الإعداد الجيد للاعبين واللاعبات، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف "صبحي" أن الدولة المصرية تدعم جميع الرياضات التي تحقق العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الإسكواش من الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وأصبحت مصر من كبري الدول في هذه اللعبة.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى جميع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري للمنتخب، على ما حققوه من إنجاز كبير، والذي يعكس تطور الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب المهندس عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عن سعادته باستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب، مقدماً له الشكر والتقدير على دعمه المستمر للعبة الإسكواش، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة لدعم الدولة المصرية وقيادتها، بجانب جهود جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب، كما أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، وحرصها على دعمها وتطويرها.

وشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميًا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12، ورافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضو الاتحاد المصرى للاسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الإحتلال

الرئيس السيسي يستقبل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. صور

رشقات صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب وضواحيها

السيسي لمرشحي الرئاسة 2024: الحوار بين مختلف الأطياف السياسية سمة للجمهورية الجديدة

حكم دولي سابق: كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

المتحدث باسم اليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال المتعافين في مستشفيات غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

فيديو

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ