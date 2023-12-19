طرح بوسترات "حالة خاصة" لـ غادة عادل وطة الدسوقي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حالة خاصة، البوستر المبدئي للعمل، والمقرر عرضه علي منصة watch it خلال الفترة القادمة.

وظهر بطلا العملي غادة عادل وطة الدسوقي من ضهرهما علي البوستر ، حيث من المقرر طرح البوسترات الرسمية خلال الأيام القادمة .

وكان آخر أعمال غادة عادل هو فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

كما شاركت غادة عادل في بطولة فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، ، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.