التليفزيون الفلسطيني: رصد 355 ألف إصابة بالأمراض الجلدية والمعدية في غزة

ذكر التليفزيون الفلسطيني انه تم رصد 355 ألف حالة إصابة بالأمراض الجلدية والمعدية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

واشارت وزارة الصحة بغزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرةً مروعة خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا

وذكرت الصحة أنه وصل للمستشفيات 214 شهيدا و 300 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

كما بينت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في كافة مناطق قطاع غزة.

وأشارت إلي أن تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والمرضى المزمنين من الرعاية الصحية.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية في استشهاد 310 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.