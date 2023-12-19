هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة؟.. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا يجيب

قال الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إن العمرة إما أن تؤدى مع الحج أو تؤدى منفردة.

وأضاف الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "MBC مصر"،: "العمرة لها من الاركان والواجبات والسنن".

ورد على سؤال هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة، قائلا: "الله عز وجل وضع القاعدة وهو أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والطاعة تكون على مقدار الاستطاعة"، مضيفا: "الانسان الذي يمتلك المقدرة لاداء فريضة الحج أو العمرة ولا تؤثر على دخل البيت من ضروريات الحياة فهذا عليه ان يبادر ويسارع".



وتابع: "لو الشخص هيعمل جمعية علشان العمرة، وإذا كان المبلغ الشهري للجمعية يؤثر على دخل تلبيت وضروريات الحياة فليس واجبا عليه، وعليه الا يدخل في الجمعية ولا يؤدي العمرة ويأخذ الثواب بالنية".

وأشار: "اذا كان سداد القرض يؤثر على دخل البيت وعلى ضروريات الحياة فليس عليه ان يقترض ويأخذ ثواب النية وهو جالس في بيته"، مضيفا: "اذا كان عندي مصدر لسداد هذا القرض بعيد عن متطلبات المعيشة الاسرية فيمكن ان يقترض مادام هناك مصدر للسداد".