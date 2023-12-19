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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يستأنف فعالياته بعد تأجيله

صدى البلد

يستأنف مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فعالياته في الفترة من الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر حتى الجمعة ٢٢ ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

أجلت الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية التي كان مقرر إقامتها اليوم لأجل غير مسمى التزاما بقرار الحداد في جميع أنحاء جمهورية مصر حزنا على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

وكان قد أعلن عن تفاصيل الدورة وذكر رئيس المهرجان المخرج وحيد صبحي أن الدورة تحمل  شعار "هنفضل نحلم- السينما سلاحنا"،لتواكب الأحداث الحالية مؤكدا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية لأن هذا هو الدور الذي لابد أن  يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام    وتستمر حتي يوم 20 من نفس الشهر.

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وقد ذكر مدير المهرجان الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي  أن هذه الدورة يشارك فيها ٣٤ فيلما روائي وتسجيلي قصير من مصر ودول مختلفة يتنافسون فيها على أربع مسابقات ، مسابقة الفيلم الروائي القصيرالدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب   ، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منهم ورشة مباديء سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة  للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال.

الأوبرا المصرية الدورة الخامسة الروائي المصري

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