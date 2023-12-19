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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المالكية.

وقال حزب الله، في بيان: "استهدفنا دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني إستهداف ‏عناصره، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله في بيانه: “هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

حزب الله يقصف موقع ‏المطلة الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة

إسرائيل تبلغ أمريكا بنيتها إبعاد حزب الله 6 أميال عن الحدود مع لبنان

وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.

حزب الله الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابة ميركافا

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