حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المالكية.

وقال حزب الله، في بيان: "استهدفنا دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني إستهداف ‏عناصره، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله في بيانه: “هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.