حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المالكية.
وقال حزب الله، في بيان: "استهدفنا دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني إستهداف عناصره، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.
وقال حزب الله في بيانه: “هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.
وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.