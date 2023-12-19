بـ4.5 مليار جنيه.. الحكومة: مشروعات جاهزة للافتتاح في قطاعات بـ جنوب سيناء.. ونواب: توفر فرص عمل لسكانها وتدعم زيادة السياح إليها

نائب بالشيوخ: تطوير وتنمية جنوب سيناء يدعم جذب الاستثمارات لها

برلماني: التطوير القائم في جنوب سيناء يخدم أهاليها وينمي السياحة بها

برلماني: تنفيذ مشروعات تنموية بجنوب سيناء يجعلها وجهة سياحية مميزة عالميا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، والمهندس أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.

وفى هذا السياق، ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جهود الدولة في تنمية سيناء، موضحين أهم أهداف وفوائد هذه التنمية.

بداية، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحكومة تولى أهمية كبري لسيناء سواء في جهة الشمال أو الجنوب، ويأتي هذا الاهتمام ضمن جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بكافة أرجاء الجمهورية.

و أضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية هذه المنطقة ويجعلها وجهة سياحية مميزة عالميا لابد من إلحاقها بكافة الخدمات السياحية التى تعمل علي زيادة الوافدين إليها.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن تعمير سيناء وتنميتها أيضا يهدف إلى حماية الأمن القومى ، خاصة وأن سيناء جزء مهم لا يتجزأ من أراضي الدولة، قائلا “ قطار التنمية لن يتوقف في سيناء من أجل حمايتها ودعم قاطنيها”.

وواصل النائب: ما يحدث في سيناء من تطور ونمو واستثمارات يعد ترجمة حقيقية لتكليفات الرئيس السيسي، ولهذا فإن تنمية سيناء تتصدر أولويات أجندة الحكومة بشكل مستمر.

وفى نهاية حديثه، هنأ البرلماني، الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد الثقة له لفترة رئاسية ثالثة، قائلا “ الشعب كان واعيا في اختياره وقدم صورة مشرفة للدولة بالانتخابات”.

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل بإستمرار، وذلك بمختلف المحافظات ومن أهمها محافظة سيناء التي تتميز بإمتلاكها مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.

و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، بالطبع سيخدم أهالي وأبناء المحافظة من خلال توفير الكثير من فرص العمل، والتي تعد أحد أهم الفوائد الناجمة عن هذا التطوير.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن محافظة جنوب سيناء من أهم الوجهات السياحية العالمية التي يفضلها السياح، ولهذا تعمل الحكومة علي تطويرها كى تلبي احتياجات المواطنين والوافدين، من خلال استغلال مقومات المحافظة في تشجيع السياحة الثقافية والشاطئية وغيرها.

وأختتم النائب حديثه، بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا “رأينا مشاركة ايجابية واسعة ونسبة حضور للناخبين غير مسبوقة لذا نطالب الرئيس بتحقيق المزيد من النمو والاستقرار”.

فيما أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في إحداث التنمية الحقيقية بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظة سيناء وما يتم بها من أعمال تطوير بشتى القطاعات وعلى رأسها الصحة والإسكان والسياحة.

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، بالطبع يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم فتح المزيد من فرص العمل لأهالي وأبناء المحافظة، فضلا عن الإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة تعمل جاهدة علي تعمير سيناء وزيادة أعداد سكانها حيث يظهر ذلك من خلال المدن الجديدة التي التى يتم إقامتها، معقبا “ مهم جدا أن نجعل هذه المنطقة شريط حدودى مأهول بالسكان بعد أن كانت خاوية منذ عقود طويلة”.

وتابع النائب: كما أن تعمير سيناء ليس فقط بالقضاء علي الإرهاب بل أيضا بالتنمية المستدامة وهذا ما تعمل عليه الدولة من أجل الحفاظ علي الأمن القومى للدولة لا سيما بعد أحداث غزة الأخيرة.