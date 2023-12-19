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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: الوضع في غزة والضفة مقلق

غزة
غزة

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الوضع في غزة والضفة الغربية مقلق للغاية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" أدعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة وأندد في نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين في القطاع".

 

وأضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق في التاريخ".

 

وتابع :"  أدعو كل الأطراف لضبط النفس وحماية المدنيين ولابد من تمكين طرفي الصراع من العودة لحل الدولتين".

 

وأكمل المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" نطاق الدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب".

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