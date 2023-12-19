المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: الوضع في غزة والضفة مقلق

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الوضع في غزة والضفة الغربية مقلق للغاية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" أدعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة وأندد في نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين في القطاع".

وأضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق في التاريخ".

وتابع :" أدعو كل الأطراف لضبط النفس وحماية المدنيين ولابد من تمكين طرفي الصراع من العودة لحل الدولتين".

وأكمل المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:" نطاق الدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب".