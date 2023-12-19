مسئول أمريكي: لن نسمح لحماس بالسيطرة مجددا على قطاع غزة

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود أن حل الدولتين هو الأساس لحل مستدام للصراع بين إسرائيل وبين الفلسطينيين.

وتابع وود: لن نسمح لحماس بالسيطرة مجددا على قطاع غزة للحفاظ على أمن إسرائيل.

صرح المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن هجمات الحوثيين تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال المنسق الأممي عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: الهجمات في البحر الأحمر زادت المخاوف بشأن حرية الملاحة.

وتابع ينسلاند في تصريحات له: قطاع غزة شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة وارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة أمر غير مسبوق في التاريخ.

ودعى وينسلاند إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة وعلى جميع الأطراف ضبط النفس وحماية المدنيين.