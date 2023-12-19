وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتوافقان على رفض نزوح الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بسامح شكري وزير الخارجية عن تطلع بلاده للعمل المشترك والوثيق بين القاهرة وواشنطن خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوافق وزير الخارجية ونظيره الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

كما أكد وزير الخارجية يؤكد الأمريكي على ضرورة العمل لضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية لنظيره الأمريكي عن تطلع القاهرة لدعم واشنطن مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن بشأن غزة.

وبحث وزيرا الخارجية المصري والأمريكي التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر

وأكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.