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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لإدارة فرع الجامعة العمالية بمدينة نصر.. غدا

صدى البلد

يوقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، غدا الاربعاء، مذكرة تعاون وتفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية برئاسة  المهندس محمد السويدى،  لإدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال .

واكد محمد جبران، انه تم اتخاذ عددا من الإجراءات الفاعلة التى تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشأتها.

واشار "جبران"، إلي ان بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر ؛واتحاد الصناعات المصرية يهدف الي تفويض اتحاد العمال لاتحاد الصناعات المصرية في إدارة فرع الجامعة العمالية المملوكه لاتحاد العمال بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، وفق احتياجات الصناعه ومتطلبات سوق العمل.

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